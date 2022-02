Les jeux pour le casque Quest se vendent mieux

En attendant le développement de son métavers, Meta (ex-Facebook) doit se contenter de l’écosystème de son appareil Meta Quest, ex-Oculus Quest, pour générer des revenus. Et ceux-ci se portent de mieux en mieux si l’on en croit le géant américain. Le cap du milliard de dollars dépensé dans la boutique Quest a été franchi, selon les détails lâchés sur Twitter par Chris Pruett, haut cadre responsable du contenu chez Meta.

Emmenés par le hit «Beat Saber», huit titres ont rapporté plus de 20 millions de dollars de revenus bruts. Plus de 120 titres ont en outre dégagé plus d’un million de dollars. Il y a environ un an, il n’y en avait que 60 et en mars 2020 encore moins puisqu’on n’en comptait que 20.

Secteur déficitaire

Pour mémoire, le groupe de Mark Zuckerberg a plongé jeudi à la bourse au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels. Son unité Meta Reality Labs, qui réunit ses activités dans la réalité virtuelle et augmentée, n’a pas arrangé les choses en creusant ses pertes à plus de 10 milliards de dollars.

Les recettes de cette unité se sont en revanche élevées à près de 2,3 milliards de dollars, soit le double en un an. Meta n’a pas révélé de chiffres de ventes pour son casque Quest 2. Cependant, les chiffres trimestriels suggèrent que Meta en a vendu davantage qu’un an plus tôt. Les revenus pour le matériel et les logiciels ont en effet atteint 877 millions de dollars, contre 717 en 2020 pour le même trimestre comprenant les très lucratives fêtes de fin d’année.

(L'essentiel/laf)