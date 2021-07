Evan Spiegel fait des dons de 100 millions en catimini

Evan Spiegel est l’un des plus jeunes milliardaires du monde. Durant la pandémie, la fortune nette du cofondateur de Snapchat, âgé de 31 ans, a été multipliée par 7. Selon Forbes, elle a passé de 1,9 milliard de dollars en avril 2020 à 13,8 milliards de dollars actuellement.

Ce soudain enrichissement a visiblement incité le trentenaire à faire des dons. Selon des informations de Business Insider, le milliardaire a secrètement fait des dons sous forme d’actions Snap (la société mère du réseau social) d’une valeur totale avoisinant les 100 millions de dollars. Ces donations ont été effectuées entre début mars et fin juin de cette année.

On ignore à qui ces actions ont été offertes. Snap n’a pas voulu s’exprimer sur le sujet. Or, Business Insider rappelle qu’Evan Spiegel et sa femme, le mannequin Miranda Kerr, sont connus pour leur engagement philanthropique, ciblé particulièrement sur les domaines de l’art, la formation et les droits de l’homme. L’été dernier, Evan Spiegel avait néanmoins affirmé qu’un engagement philanthropique de la part de milliardaires comme lui ne suffisait pas pour régler les problèmes fondamentaux. Selon lui, une augmentation des impôts pour les sociétés et les plus riches est inévitable pour mettre un terme aux inégalités sociétales.

(L'essentiel/ofu)