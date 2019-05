Spotify teste des pubs auxquelles on parle

Spotify, qui a annoncé lundi avoir passé le cap des 100 millions d'abonnés payants, teste auprès d'un petit groupe d'utilisateurs de sa version gratuite aux États-Unis une nouvelle forme de publicités. Elle tire parti du micro des appareils pour faire interagir les utilisateurs avec la voix.

En pratique, lorsqu'elle est diffusée, la publicité demande à l'utilisateur de prononcer la commande «Play Now» (lire maintenant). En cas de réponse positive, l'utilisateur est redirigé vers le contenu de la publicité.

«Désintoxication des écrans»

Selon le site spécialisé Engadget, Spotify teste deux publicités, l'une pour son podcast «Stay Free: The Story of the Clash», l'autre pour une campagne de la marque Axe d'Unilever qui renvoie vers une playlist.

Ces publicités, qui ne fonctionnent que si l'utilisateur a autorisé l'app Spotify à utiliser le micro, peuvent évidemment être désactivées.

«Les consommateurs participent de plus en plus à la "désintoxication des écrans" et il en résulte que les spécialistes du marketing recherchent des moyens novateurs d'atteindre leurs objectifs commerciaux et de dialoguer avec leurs publics», a expliqué la firme à Engadget.

(L'essentiel/man)