La Nintendo PlayStation vendue 360 000 dollars

Palmer Luckey, fondateur de la société de réalité virtuelle Oculus VR, rachetée en 2014 par Facebook, est parti les mains vides. Il faisait partie des 57 candidats qui souhaitaient acquérir un prototype rare de PlayStation Nintendo, seul rescapé de 200 exemplaires fabriqués par Nintendo et Sony au début des années 1990. Mis aux enchères par la maison Heritage Auctions jusqu'au 6 mars, cet objet encore fonctionnel a finalement été acquis par Greg McLemore, rapporte CNN. Ce passionné de jeux vidéos et fondateur de Pets.com et Toys.com se l'est adjugé pour la somme de 360 000 dollars (quelque 314 000 euros). «C'est l'objet le plus cher que j'ai pu acheter dans ma vie en dehors de ma maison», a déclaré son nouvel heureux propriétaire.

La Nintendo PlayStation témoigne d'un partenariat entre les deux géants japonais qui n'a jamais abouti. A l'époque, Nintendo souhaitait lancer une console Super NES capable de prendre en charge les CD-ROM, d'où sa collaboration avec Sony pour concurrencer SEGA et sa Megadrive. La relique avait appartenu à l'ancien président de Sony Computer Entertainment, Olaf Olafsson. Elle avait été acquise pour seulement 75 dollars par son ancien propriétaire, Terry Diebold, lors d'une autre vente aux enchères, à la suite de la faillite de la société de services financiers Advanta. Olaf Olaffson y avait travaillé de 1996 à 1999 et avait laissé dans les bureaux cet appareil hybride collector.

Son nouveau propriétaire envisage de l'exposer au public dans un musée permanent du jeu vidéo qu'il compte ouvrir dans le futur. Il prévoit pour le moment de la montrer dans plusieurs expositions.

(L'essentiel/man)