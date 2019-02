Apple mettra fin à une fonctionnalité détestée

Vous regardez une vidéo sur votre iPhone et voulez ajuster le volume quand soudain l'HUD vient immanquablement perturber le visionnement des images pendant quelques instants. L'HUD, késako? Il s'agit de cette fameuse animation du volume affichant une icône en forme de haut-parleur qui cache temporairement une bonne partie de l'écran. Soit une fonctionnalité considérée depuis longtemps comme l'une des plus ennuyeuses du système d'exploitation mobile iOS d'Apple.

Mais ce dérangement ne devrait bientôt plus durer. Max Weinbach, l'un des contributeurs au site spécialisé XDA Developers, a en effet donné une bonne nouvelle le 19 février sur Twitter.

So just got some amazing news...In iOS 13 the volume HUD is gone! Apple is finally fixing their software! It's also supposed to be ground breaking but whatever.— Max Weinbach (@mweinbachXDA) 19 février 2019

Selon l'une de ses bonnes sources, la prochaine version 13 de la plateforme iOS ne devrait plus intégrer cette animation pour le plus grand bonheur de ses détracteurs. Du moins sur les appareils compatibles. Il est possible que les iPhone et iPad fabriqués avant 2016 n'aient pas accès à la nouvelle mouture du logiciel.

Apple est censé présenter iOS 13 en juin, lors de sa conférence annuelle WWDC consacrée aux développeurs, qui se tiendra au McEnery Convention Center de San Jose, en Californie.

A noter que certaines apps, comme YouTube, ont déjà réglé le problème, lorsque la vidéo est visionnée en plein écran, en affichant une animation de volume beaucoup plus discrète au sommet de l'écran.

(L'essentiel/man)