Sony publie par erreur un film en entier sur YouTube

«La bande-annonce dévoile toute l'intrigue. Passez votre chemin», a conseillé un internaute sous une vidéo censée montrer des extraits promotionnels du film «Khali the Killer». Tandis qu'un autre écrit, sur le ton de l'humour, que s'il s'agit de sa bande-annonce, le long métrage doit durer de nombreuses heures.

En effet, la vidéo mise en ligne sur la chaîne YouTube de Sony Pictures Entertainment, mardi, dure une heure, 29 minutes et 46 secondes! Et pour cause, le «trailer» de ce drame policier n'était autre que le film dans son intégralité disponible en DVD et Blu-ray. La vidéo est restée pendant près de huit heures en ligne avant d'être retirée.

Repérée par CBR.com, la prétendue bande-annonce a été vue par au moins 11 000 personnes pendant sa disponibilité gratuite en ligne. S'il est probable qu'il se soit agi d'une erreur de Sony, certaines personnes avancent aussi l'hypothèse d'un gros coup de pub de la firme pour capter l'attention du public. Dans le premier cas, des internautes se sont préoccupés des conséquences pour l'employé à l'origine de la mise en ligne erronée.

(L'essentiel/man)