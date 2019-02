TikTok dépasse le milliard de téléchargements

TikTok, une application de partage de vidéos prisée des jeunes adolescents, vient de dépasser le milliard de téléchargements (hors utilisateurs d'Android en Chine), deux fois plus qu'en juin 2018, d'après le cabinet Sensor Tower. Propriété du groupe chinois ByteDance, TikTok figure au quatrième rang des applications les plus téléchargées (hors applications de jeux) en 2018 sur App Store et Google Play, derrière WhatsApp, Messenger et Facebook.

Lancée en septembre 2016, TikTok connaît une croissance fulgurante depuis quelques mois, son nombre de téléchargements a doublé depuis juin 2018.

Devant Facebook ou Instagram

TikTok a enregistré 663 millions de téléchargements en 2018, sans compter les utilisateurs chinois sur Android. «À titre de comparaison, l'application Facebook a été téléchargée environ 711 millions de fois l'année dernière, Instagram 444 millions de fois», a fait savoir le cabinet Sensor Tower, spécialiste des applications mobiles, sur son site Internet.

En janvier 2019, TikTok, où circulent principalement vidéos de danse et défis, était l'application (hors jeux) la plus téléchargée aux États-Unis, devant les mastodontes Facebook, Instagram et Snapchat. L'application est particulièrement populaire chez les Indiens. En janvier, 43% des nouveaux téléchargements de TikTok provenaient d'Inde, et 9% des États-Unis.

Les jeunes adorent

La France n'échappe pas à ce succès planétaire. La formule fonctionne particulièrement chez les 11-14 ans, dont 38% déclarent avoir un compte sur TikTok, selon les chiffres de l'association Génération Numérique, qui analyse les pratiques des jeunes sur Internet.

En 2017, ByteDance avait racheté l'application Musical.ly, qui proposait un concept similaire à TikTok et était leader aux États-Unis, pour plus d'un milliard de dollars.

(L'essentiel/AFP)