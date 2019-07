Tout ce qu'il faut savoir sur le phénomène «TFT»

Ceux qui ont toujours rêvé de se retrouver dans la peau du coach d'une équipe pro de «League of Legends» seront comblés. L'éditeur du célèbre Moba s'est inspiré du «Dota Auto Chess» pour développer son nouveau mode de jeu «Teamfight Tactics», alias «TFT» pour les intimes. On retrouve cinquante champions de l'univers de «LoL» que l'on peut acheter et combiner pour obtenir des bonus et équiper d'objets parfois très puissants.

Chaque partie, qui dure environ 30 minutes, se déroule en affrontant sept autres joueurs directement et indirectement. À chaque round, il faut disposer intelligemment ses champions sur un échiquier, puis l'affrontement se déroule automatiquement, sans intervention humaine.

Dynamique et captivant, le jeu réserve une grande part de hasard. Car on a beau échafauder toutes les stratégies en amont, il faut être capable de réagir immédiatement aux nombreux imprévus et au choix de champions aléatoires que l'on peut acheter. La gestion de l'or, la progression en niveaux et l'adaptation aux stratégies de vos adversaires relèvent d'un fin équilibre parfois très difficile à trouver.

Les aficionados de «LoL» retrouveront leurs héros favoris et des objets connus, mais attention: il est recommandé de s'équiper de tableaux récapitulatifs des meilleures combinaisons de champions et d'objets, qui ne sont pas celles de «LoL». Le succès de ce mode de jeu depuis son lancement créera sans aucun doute une compétition acharnée dans les parties classées, qui seront disponibles avec le prochain patch, retardé et annoncé pour mardi prochain.

(L'essentiel/mey)