Ce n'est pas Musk, mais il se cacherait dans le jeu

Après l’acteur américain Keanu Reeves, qui incarne le personnage de Johnny Silverhand, une autre célébrité pourrait faire partie du monde virtuel de «Cyberpunk 2077». Le patron de Tesla et de Space X, Elon Musk, est soupçonné de faire un caméo dans ce jeu d’action-RPG très attendu qui doit sortir ce 10 décembre sur console PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, PC et les services en ligne Stadia et GeForce Now.

We had a deal, Elon — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 22, 2019

«On se voit en 2077», avait écrit Elon Musk en 2019 dans un tweet accompagné d’un clin d’œil. Il répondait à un message publié sur le compte du jeu qui lui rappelait qu’ils avaient un accord.

Le site spécialisé Cnet, parmi les premiers à avoir testé le jeu avant son lancement, croyait d’ailleurs l’avoir déniché en repérant un personnage non jouable. Apparaissant en arrière-plan au début du jeu, suivant le scénario choisi, il ressemble au fameux entrepreneur, surtout de profil.

Mais un porte-parole du studio de développement du jeu CD Projekt RED a expliqué au site Business Insider qu’il ne s’agissait pas du célèbre milliardaire. À noter que sa compagne, la chanteuse Grimes, incarne un personnage dans le jeu. Il est aussi possible que le Cybertruck, le fameux pick-up électrique de Tesla dont le design atypique et le nom rendent hommage au genre cyberpunk, apparaisse aussi dans le jeu. Le véhicule n’a pour le moment pas encore été aperçu.

(L'essentiel/man)