Un bel hommage old school à «Castlevania»

Après avoir récolté plus de 4,5 millions d'euros sur Kickstarter et connu un développement long et chaotique, «Bloodstained: Ritual of the Night» est enfin commercialisé sur bon nombre de plateformes. Ce titre résolument old school a puisé ses inspirations du côté de «Castlevania» pour son enrobage et son scénario et a allègrement copié «Metroid» pour sa jouabilité et ses zones que l'on débloque au fur et à mesure de ses capacités.

On suit ainsi les pérégrinations de Miriam, orpheline du XVIIIe siècle atteinte d'une terrible malédiction, aux prises avec des forces maléfiques régnant dans un château hanté.

Musiques d'ambiance splendides

Évidemment, la jeune héroïne monte en puissance au fil de l'aventure en dépensant les précieuses ressources chèrement acquises au combat chez son ami alchimiste Johannes. Elle a aussi la possibilité de modifier son apparence et d'adapter son équipement aux divers monstres qu'elle rencontre au détour de vastes couloirs ou de salles voûtées.

Entre les secrets à découvrir et la liste incalculable de pouvoirs à posséder, «Ritual of the Night» possède de quoi tenir en haleine les fans du genre, bercés par des musiques d'ambiance splendides. Néanmoins, ce titre est quelque peu desservi par un gameplay mou du genou et des décors kitsch. Dommage, car c'était presque un sans-faute.

PC, PS4, One, Switch. 505 games. Solo. Âge: 12 ans.

(L'essentiel)