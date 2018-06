Un influenceur déchu et lâché par ses sponsors

«J'ai eu tort de prétendre que les images d'archives et le travail des autres étaient à moi». Sur son compte Instagram suivi par plus de 100 000 abonnés, Le photographe Daryl Aiden a fait amende honorable. Mais le mal est fait avec sa réputation ruinée. «Nous sommes surpris et déçus de ce qui nous a été rapporté. Nous ne tolérons pas des pratiques comme le plagiat», a commenté Sony, après les révélations du site mothership.sg. Sponsor de Daryl Aiden, la firme nippone avait relayé ses publications dans des campagnes publicitaires.

Les versions originales d'au moins une douzaine d'images émanaient de bases de données spécialisées comme Shutterstock, CanStockPhoto et Unsplash.com. Certains fans de Daryl Aiden se sont montrés impitoyables. «J'adore vos excellentes compétences en Photoshop!», a notamment ironisé l'un d'entre eux. L'influenceur a retiré depuis plusieurs clichés litigieux. «J'accepte l'entière responsabilité de mes actes et de toutes les conséquences qui en découlent», s'est-il encore excusé. Cela ne lui suffira vraisemblablement pas pour retrouver grâce auprès de ses fans les plus fidèles, ni de Sony et autres sponsors dont il a trahi la confiance.

(L'essentiel/laf)