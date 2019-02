Samsung dévoile un smartphone pliable

Le sud-coréen Samsung a pris une longueur d'avance sur ses rivaux, Apple en particulier, en devenant le premier fabricant majeur, à lancer un smartphone à écran pliable, et en dévoilant un modèle compatible avec l'Internet ultrarapide 5G, une première. Douze ans après l'iPhone, ces deux annonces de mercredi étaient très attendues par le secteur, qui a connu sa première baisse l'an dernier et cherche des innovations pour relancer le marché, saturé.

Comme attendu, le leader du smartphone a lancé lors d'un grand show organisé à San Francisco un modèle hybride qui peut être téléphone et tablette grâce à un écran qui se plie et se déplie. Le Galaxy Fold sera disponible à partir du 26 avril aux États-Unis, au prix d'entrée de 1 980 dollars (1 745 euros environ). Le sud-coréen, venu narguer Apple sur ses terres californiennes, met ainsi un peu plus sous pression son principal concurrent, longtemps vu comme l'innovateur en chef, mais qui peine aujourd'hui à sortir des innovations à même d’époustoufler les consommateurs.

Aussi cher qu'une tablette plus un smartphone

Les iPhone ont accusé une nette baisse des ventes fin 2018. «Le Galaxy Fold est une révolution, pas seulement parce qu'il répond aux sceptiques qui disent que tout ce qui est possible a été fait et que l'ère de l'innovation du smartphone est terminée, dans un marché saturé. Nous sommes là pour dire qu'ils ont tort», a lancé DJ Koh, patron de la division mobile chez Samsung. Ces nouveaux produits sonnent comme une revanche pour Samsung, qui a connu une série de revers ces dernières années, dont le rappel planétaire humiliant d'un mobile en 2016 et la condamnation de l'héritier de l'empire. L'entreprise a aussi connu une baisse des ventes en 2018. Plié, le Fold mesure 4,6 pouces (11,7 cm). Il s'ouvre grâce à un écran pliable: la face interne devient un écran de 7,3 pouces (18,5 cm), faisant du smartphone une tablette. Plus l'écran est grand, plus le consommateur utilise d'applications, renforçant du même coup tout l'écosystème du smartphone.

«Comme prévu, il n'est pas donné, mais le #GalaxyFold va être LE modèle à avoir pour les mordus de gadgets», a réagi sur Twitter l'analyste Bob O'Donnell (Technalysis Research). Chez Forrester, Julie Ask est plus mesurée: le modèle est «magnifique», mais «épais». Et encore faut-il trouver un marché pour ce produit «qui coûte aussi cher que d'acheter une tablette plus un smartphone», ajoute l'analyste, qui voit du coup plutôt du potentiel du côté des entreprises que des particuliers. En tout état de cause, soulignent les analystes, avec un modèle à ce prix, l'idée n'est pas d'inonder le marché, mais de frapper les esprits et de créer une nouvelle catégorie de produits qui pourrait relancer l'industrie.

(L'essentiel/afp)