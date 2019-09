Apple avance la sortie d'iOS 13.1 et d'iPadOS

Lancée jeudi soir, la mise à jour majeure iOS 13 apporte plusieurs améliorations et nouveautés sur les iPhone et iPod compatibles (modèles SE, 6S, 7, 8, X, XS, XR et 11, 11 Pro et leur déclinaison Plus ou Max, ainsi que l'iPod Touch 7e génération). Plus rapide, il ajoute surtout le fameux mode sombre, une nouvelle interface pour l'app Photos, Rappels et Plans, ainsi que la plateforme de jeux par abonnement Apple Arcade.

La fonction Sign in with Apple pour s'identifier en ligne sans partager ses infos personnelles, ou encore un clavier virtuel pour une saisie plus rapide grâce à la fonction swype, bien connue des utilisateurs d'Android, font aussi partie de la liste.

Pour rappel, les tablettes fabriquées par Apple, elles, n'ont pas droit à iOS 13 mais à une version repensée du logiciel. Baptisé iPadOS, ce nouveau système d'exploitation devait être déployé le 30 septembre. Il arrivera finalement plus tôt que prévu.

Apple a en effet prévu d'anticiper sa sortie au 24 septembre, soit mardi prochain, en même temps que l'arrivée de la mise à jour iOS 13.1. Apple cherche probablement à régler plus rapidement les quelques soucis de stabilité qui ont été signalés sur iOS 13. À noter que la firme à la pomme a aussi rendu disponible jeudi watchOS 6 pour tous les modèles de ses montres connectées.

(L'essentiel/man)