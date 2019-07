Coupez les ponts avec les annonceurs indésirables

Quelles entreprises ont accès à vos données comme votre numéro de téléphone ou votre adresse email? Le réseau social permet désormais de le savoir en se rendant dans les onglets «Paramètres», puis «Publicités» et enfin «annonceurs et entreprises».

On voit ensuite s'afficher, via le mini onglet «Plus», la liste des entreprises qui ont importé une liste avec vos infos qu'elles utilisent pour de la diffusion de publicités. Souvent méconnues, la plupart d'entre elles sont spécialisées dans l'achat et la revente de listes de données personnelles aux annonceurs.

(L'essentiel/laf)