«Call of Duty» sait se venger des tricheurs

Le système anti-triche Ricochet d’Activision porte désormais bien son nom. Introduit en fin d’année dernière dans les jeux «Call of Duty: Vanguard» et «Call of Duty: Warzone», il avait déjà permis d’améliorer l’expérience de jeu en bannissant près de 50 000 comptes de joueurs faisant usage d’outils de triche. Il vient à présent de se doter d’une nouvelle aptitude qui rend la monnaie de leur pièce aux tricheurs. Activision dit avoir testé et déployé dans le monde la nouvelle fonctionnalité Damage Shield dans sa franchise de jeu de tir à la première personne.

En pratique, fonctionnant en temps réel, le système rend les joueurs quasi invincibles lorsqu’ils font face à une personne qui ne respecte pas les règles du jeu. «Lorsque le serveur détecte qu’un tricheur altère le jeu en temps réel, il désactive la capacité du tricheur à infliger des dommages critiques aux autres joueurs. Cette atténuation rend le tricheur vulnérable aux vrais joueurs et permet à #TeamRICOCHET de collecter des informations directement sur le système d’un tricheur», a expliqué l’éditeur de jeux vidéo dans un billet de blog en fin de semaine dernière.

Activision précise qu’il ne s’agit que «d’une des nombreuses mesures d’atténuation» actuellement en place contre les tricheurs. Et elles semblent fonctionner. Depuis leur activation au cours des dernières semaines, l’entreprise dit avoir «constaté une diminution des signalements de tricherie». D’autres mesures sont en cours de développement, indique encore Activision, qui a récemment porté plainte contre un fournisseur de logiciels de triche. Les tricheurs sont donc prévenus, même si la firme est consciente que «le travail n’est jamais terminé».

(L'essentiel/man)