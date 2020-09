Amazon vise la livraison en 30 minutes

«Nous allons continuer à développer et raffiner notre technologie pour intégrer complètement les drones de livraison dans l'espace aérien, et travailler de près avec la FAA et les autres régulateurs dans le monde pour donner corps à notre vision d'une livraison en 30 minutes», a déclaré lundi David Carbon, vice-président de Prime Air, la filiale consacrée aux drones du groupe de Seattle.

La société n'a pas dévoilé de calendrier pour un déploiement commercial effectif. Pour l'instant, la licence va lui servir à tester la livraison pour des clients avec ses drones entièrement électriques. Amazon a commencé les tests en 2013, déjà dans l'idée de parvenir un jour à une livraison en 30 minutes. Il y a un an, elle a soumis un dossier à la FAA pour obtenir le droit de livrer des colis de moins de 5 livres (2,3 kg) dans des zones à faible densité de population.

La pandémie a encore accru la demande

La rapidité et l'efficacité de la livraison font partie des arguments de vente clés qui ont contribué au succès d'Amazon et de sa formule sur abonnement «Prime». En 2019, la mise en place de la livraison en 24 heures pour les abonnés de Prime (et pour une partie des produits) a coûté cher au groupe de Jeff Bezos, mais elle a été saluée par les investisseurs.

La pandémie a encore accru la demande pour la livraison à domicile, notamment pour les repas et les courses, par l'intermédiaire de chauffeurs. Mais plusieurs entreprises parient désormais sur les drones autonomes pour les derniers kilomètres à faire parcourir aux produits.

Médicaments et bonbons

Wing, filiale d'Alphabet (Google), est devenue en octobre la première société à livrer par drones aux États-Unis, en commençant par une zone rurale de la Virginie, sur la côte Est. Les habitants de Christiansburg peuvent ainsi recevoir, notamment, des médicaments sans ordonnance et friandises vendues par la chaîne Walgreens. Les drones ne se posent pas dans leur jardin, ils s'immobilisent à la bonne hauteur et font descendre leur cargaison par un filin.

En octobre, UPS a aussi obtenu le feu vert de la FAA pour opérer une flotte de drones de livraison de colis médicaux sur les campus du pays.

(L'essentiel/AFP)