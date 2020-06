TikTok révèle l'un de ses secrets

Figurer dans le fil personnalisé de vidéos «Pour toi» qui s’affiche au lancement de l’application. C’est l’endroit rêvé pour tout influenceur sur TikTok. L’éditeur chinois ByteDance a désormais levé le voile sur les ingrédients utilisés par son algorithme pour y parvenir. Chaque vidéo publiée doit d’abord obligatoirement faire ses preuves auprès d’un petit sous-ensemble d’utilisateurs.

Ceux-ci peuvent déjà suivre ou non l’auteur de la vidéo suggérée, mais TikTok les a choisis en fonction de leur historique sur la plateforme. Si cet échantillon fait part de son intérêt, en partageant ou en regardant la vidéo dans son intégralité, l’algorithme de TikTok va ensuite la montrer à davantage de personnes qui, selon ses informations, partagent des intérêts similaires. Ce même processus se répète ensuite à toujours plus grande échelle et peut rendre la vidéo virale après plusieurs boucles passées avec succès. Par contre, si l’échantillon test initial n’a pas manifesté son intérêt, la vidéo reste dans l’anonymat.

Tout le monde a sa chance

Ce mécanisme explique pourquoi on peut trouver sur son fil «Pour toi» à la fois des vidéos avec beaucoup de likes et de vues et certaines qui n’ont été regardées que par quelques personnes. Cela permet à un nouvel utilisateur d’avoir sa chance avec sa vidéo même en ayant peu d’abonnés. «Ni le nombre de suiveurs, ni le fait que le compte ait eu des vidéos performantes auparavant ne sont des facteurs directs dans le système de recommandation», assure TikTok sur son blog.

TikTok s’appuie sur un certain nombre de signaux pour identifier les types de vidéos susceptibles de plaire à un utilisateur donné. Les signaux dits forts incluent si vous avez regardé une vidéo jusqu’à la fin, si vous l’avez partagée et si vous avez suivi le créateur dans la foulée. Parmi les signaux dits faibles, on trouve le type d’appareil dont vous disposez, votre langue préférée et si vous êtes dans le même pays que la personne qui a publié une vidéo. TikTok prend également en compte les commentaires négatifs sur une vidéo, par exemple si un utilisateur a tapé sur «Pas intéressé», ou s’il choisit de cacher le contenu d’un certain créateur ou d’une bande-son spécifique. La date de publication est aussi classée parmi les signaux dits faibles.

Vigilant sur la nudité

L’algorithme de page «Pour toi» examine aussi d’autres éléments, tels que les bandes sonores utilisées, les hashtags et des légendes, pour les classer, puis recommander plus de vidéos similaires. Cela explique pourquoi «Pour toi» affiche souvent des vidéos avec le même fond sonore, aidant à faire germer de nouveaux mèmes audio et à lancer la carrière de nouveaux artistes musicaux.

Par ailleurs, TikTok dit scanner visuellement le contenu pour rechercher des éléments qui violent ses règles comme la nudité, mais la société insiste sur le fait que l’algorithme «Pour toi» ne tient pas compte des apparences sur les vidéos ni de la manière dont elles ont été filmées.

(L'essentiel)