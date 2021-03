Sony ferme la boutique de ses anciennes consoles

Certains gamers le redoutaient: les rumeurs de ces derniers jours étaient fondées. Sony a confirmé le clap de fin du PlayStation Store sur ses plus anciennes consoles de jeux. La firme nippone a annoncé que la fermeture de sa boutique se ferait en deux étapes. La première, le 2 juillet, concernera la PlayStation 3 et la console portable PSP. Dès lors, il ne sera plus possible d’acheter de contenus numériques, comme des jeux, des contenus additionnels ou encore des vidéos depuis la boutique en ligne. La PS Vita, elle, aura droit à un sursis puisque la date butoir est fixée au 27 août.

Lorsque la fonctionnalité d’achat sera supprimée de ces consoles, les utilisateurs ne pourront plus disposer des fonds du porte-monnaie PlayStation Network (PSN) non plus. Sony précise que les avoirs resteront néanmoins dans le compte PSN et pourront servir à acheter des produits pour les consoles PS4 et PS5. À noter que les jeux et les contenus multimédias précédemment acquis resteront dans la bibliothèque. Ils pourront être récupérés depuis la liste de téléchargement.

En faisant le ménage, le géant japonais dit vouloir se concentrer sur l’amélioration des technologies de la PS4 et de la PS5, avec l’intention à peine dissimulée d’attirer des clients sur sa console de nouvelle génération malgré les problèmes d’approvisionnement.

(L'essentiel/man)