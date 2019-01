Spotify va permettre de bloquer des artistes

Spotify va s'adapter davantage aux goûts de ses utilisateurs. La plateforme de streaming de musique, qui revendique plus de 200 millions d'utilisateurs actifs, dont 87 millions d'abonnés payants, a lancé une nouvelle fonctionnalité de blocage d'artistes sur iOS. Demandée de longue date, elle n'est pour le moment testée que par un groupe d'utilisateurs, rapporte le site Thurrott.

En pratique, il suffit de se rendre sur la page de l'artiste depuis l'app iOS et de sélectionner l'option «Ne pas diffuser cet artiste» depuis le menu «...» situé sur le coin supérieur droit de l'écran. Les chansons de l'artiste ou du groupe apparaîtront toujours mais elles ne seront plus jouées lorsque l'utilisateur lance une playlist ou une radio. Le blocage ne fonctionnerait en revanche pas dans le cas où l'artiste figure dans un duo.

Un choix réversible

Cette nouveauté arrive au moment où les appels au boycott du chanteur de R&B et auteur du hit «I Believe I Can Fly», R. Kelly, se sont multipliés sous l'impulsion des mouvements #MeToo et Time's Up, via le mot d'ordre #MuteRKelly («Faites taire R. Kelly») sur Twitter, ainsi que la diffusion d'un documentaire l'accusant de multiples agressions sexuelles.

Spotify avait annoncé en mai 2018 vouloir retirer le chanteur de ses playlists. Les titres de l'artiste sont néanmoins toujours présents sur la plateforme. Cette nouvelle option donne aux utilisateurs le choix de bloquer les artistes, avec la possibilité de revenir manuellement en arrière, en cas de changement de décision.

