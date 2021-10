Apple Music met fin à l’exclu de Spotify sur la PS5

Bonne nouvelle pour les fans de jeux vidéo abonnés au service payant Apple Music. Apple et Sony ont annoncé mercredi avoir conclu un partenariat concernant l’intégration du service de streaming de musique de la firme à la pomme à la PlayStation 5. Les possesseurs de cette console, toujours en pénurie de stock, peuvent désormais télécharger et accéder à l’application Apple Music et à son catalogue de 90 millions de morceaux. Outre l’accès aux clips musicaux en 4K en plein écran, aux stations Apple Music Radio et aux listes de lecture personnalisées, cette intégration complète à la PS5 permet aussi l’écoute de chansons en arrière-plan pendant les jeux.

«Les utilisateurs de la PS5 peuvent soit lancer l’application Apple Music avant de se lancer dans un jeu soit pendant le jeu appuyer sur la touche PS de la manette sans fil DualSense pour accéder au centre de contrôle et sélectionner l’onglet Musique», explique un communiqué.

Apple met ainsi fin à l’exclusivité de Spotify qui dure depuis 2015 sur les consoles de Sony. La célèbre plateforme suédoise de streaming était jusqu’ici la seule à permettre de diffuser de la musique en tâche de fond pendant des parties.

(L'essentiel/man)