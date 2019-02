Facebook cherche à reconquérir les jeunes

Certaines idées, comme une plateforme baptisée «LOL» dédiée à des «memes» (photos, mini-vidéos, textes le plus souvent sarcastiques partagés en masse sur Internet), ont été mises au panier au sein de «l'équipe jeunesse», qui se concentre maintenant davantage sur des produits plus prometteurs, a expliqué le réseau social. «L'équipe jeunesse s'est restructurée pour travailler sur les priorités, dont des efforts supplémentaires sur Messenger Kids», la version pour enfants de la messagerie instantanée, lancée fin 2017, a dit Facebook dans un courriel.

Dans cette version adaptée aux 6-12 ans, les contacts doivent être validés par les parents et il n'y a ni pub ni achats intégrés dans l'application, disponible aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Pérou et en Thaïlande. L'argument de Facebook consiste à dire que, puisque les enfants vont de toute façon sur Internet, autant qu'ils le fassent de façon sûre.

Pour ses détracteurs, cela incite les enfants à passer encore plus de temps sur les écrans et sert surtout à Facebook à fidéliser des usagers dès le plus jeune âge. Facebook a assuré que cette réorganisation n'était pas liée à la controverse récente autour d'une application qui lui permettait de collecter des informations auprès d'utilisateurs rémunérés, parmi lesquels figuraient de jeunes ados. Officiellement, il faut avoir 13 ans pour créer un profil Facebook.

(L'essentiel/afp)