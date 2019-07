Le mot «lesbienne» ne conduit plus à du porno

Depuis quelques jours, taper «lesbienne» dans la barre de recherches de Google ne mène plus à du contenu pornographique ou des sites pour adultes (en tout cas pas sur les premières pages).

Le collectif français #SEOlesbienne se battait depuis des mois contre l’entreprise américaine pour que ce terme soit mieux référencé sur le moteur de recherches.

Une victoire toutefois encore incomplète pour les associations: comme le fait remarquer le magazine «Têtu», les recherches vidéos sur Google mènent toutes à du porno. «Lesbienne», le mot qui fait peur à internet

Les courriels de l’European Lesbian* Conference sont souvent considérés comme des spams. Les adresses mail de ses militantes et activistes, qui contiennent le mot «lesbian», passent pour des envois de pourriels à caractère pornographique dans les filtres de Gmail et consorts.

Hey @gmail and other providers, because there is the word “lesbian” in European LESBIAN conference, our emails are considered like porn and go to spam. Please make this stop. Lesbians face enough invisibilisation because of male and hetersexist gaze not to add this one. pic.twitter.com/LuZrLOoTgd