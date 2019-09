«Les youtubeurs, c'est un monde de haineux»

Très active sur Instagram grâce à ses conseils beauté, Ines Curly a commencé à faire des tutos à l'école. Sa première vidéo, où elle dévoilait sa recette de shampoing aux œufs pour ses cheveux bouclés, a cartonné. «Elle a été vue par plus d'un million de personnes. C'est a partir de là que je me suis lancée», confie-t-elle au blogueur Sam Zirah. Suivie par 194 000 fans sur le réseau social, la lycéenne garde malgré tout les pieds sur terre. «Je pense que les études sont quand même importantes. Ce n'est pas parce qu'on est sur Instagram ou YouTube qu'on doit arrêter d'étudier. Je veux devenir médecin et je vais tout faire pour y arriver», assure-t-elle.

En attendant, la jeune femme, qui refuse de dire son âge afin qu'«on ne la juge pas par rapport à ça», gagne très bien sa vie grâce à ses placements de produits sur le Net. Elle empoche entre 300 et 500 euros pour une story Instagram et entre 400 et 800 pour un post sur le réseau social. «J'arrive à économiser car ça rapporte vraiment. Il faut juste bien gérer ses sous et ne pas faire n'importe quoi avec. C'est très important d'investir», précise l'influenceuse, consciente que cette activité peut être éphémère.

«Il y a trop d'hypocrisie»

Cependant, tout n'est pas rose dans ce monde virtuel. Selon Ines, une compétition très malsaine règne entre les youtubeurs. «Ils sont dans le dénigrement des autres. Lors d'événements, quand on se rencontre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jalousie. C'est un monde de haineux. Il y a trop d'hypocrisie, déplore-t-elle. Si tu as une amie Instagrameuse, tu ne sais pas si elle est là par rapport à tes abonnés ou pour toi en tant que personne. On ne peut être sûr de rien. On ne peut faire confiance à personne. C'est triste».

Ines dénonce aussi les Instagrameurs, même connus, qui trichent en achetant des followers. «Le but est de gagner plus d'argent dans les placements de produits, car plus tu as d'abonnés, plus les partenariats vont te payer. Tu vas être mieux considéré».

(L'essentiel)