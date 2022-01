Le Luxembourg se fait une place dans la galaxie «LOL»

Anciennement rattaché aux Post Esports Masters, le plus gros tournoi de «League of Legends» au Grand-Duché aura cette saison un tournoi dédié: le Luxembourg Tour. Les organisateurs ont décidé d'opérer ce changement, afin que la compétition puisse s'inscrire au sein du circuit officiel de Riot Games, l'éditeur du jeu. Le premier lauréat aura l'occasion de se mesurer aux champions de Belgique et des Pays-Bas pour tenter d'évoluer la saison prochaine en Elite Series, le championnat du Benelux de «League of Legends».

«Les Post Esports Masters c'était une compétition à part sur le circuit, constate Yohan Glad, qui gère la communication chez 11F, la structure en charge de l'événement. Elle se suffisait à elle-même, mais ne permettait pas aux équipes de grimper dans la hiérarchie». Au terme de trois tours de qualification étalés jusqu'à début février, six formations luxembourgeoises seront retenues pour s'affronter sur un segment de printemps (février-mars) et d'été (juin-juillet). «Le but est de faire émerger de nouvelles équipes. Les Post Esports Masters ne mobilisaient les joueurs que trois mois et certains allaient ensuite voir ailleurs», explique Yohan Glad.

Si les meilleurs joueurs du pays vont être au rendez-vous de ce nouvel événement, nombreux d'entre eux seront regroupés sous de nouvelles bannières. Vainqueur des POST Esports Masters la saison passée et finaliste en 2020, l'équipe Outplay ne sera plus présente, mais ses anciens joueurs seront réunis chez Rift Sloths, Team Grove ou Reunited Gaming. Quelque 5 000 euros de gains seront en jeu lors de cette édition.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)