Le confinement ne dope pas le streaming

On aurait pu penser qu'avec des populations confinées, le streaming musical allait exploser, les gens n'ayant rien de mieux à faire que d'écouter de la musique pour se distraire. C'est faux. Dans une enquête publiée par «Le Parisien», il est démontré que les chiffres des principales plateformes de streaming sont en baisse un peu partout: -23 % en Italie, -13,3 % aux Etats-Unis, -12,7 % en Espagne, -10,5 % au Royaume-Uni et -2,4 % en France.

«Cette baisse est logique, car le streaming est une écoute individuelle, alors que le confinement est le plus souvent collectif. De plus, la quasi-absence de transports vers son travail, la baisse de la pratique sportive et la fermeture des commerces, qui sont de gros consommateurs de streaming, ont aussi une incidence», détaille le journaliste Sofian Fanen, auteur d'un livre sur le streaming en 2017.

Chez Spotify France, on relativise: «Les premiers jours, les Français ont été hyper occupés par le besoin d'information et il y a eu une baisse, mais depuis, on n'observe pas de changement significatif. Les gens s'organisent. Les abonnements eux aussi continuent de progresser». Selon la plateforme suédoise encore, la manière d'écouter a évolué et s'étale désormais tout au long de la journée sans avoir de pics au départ et au retour du bureau. «Nos playlists «Trajets en musique» et «Sur la route» sont logiquement en baisse. Et les écoutes partent logiquement moins des smartphones, mais plus des télévisions connectées et des consoles de jeux», analyse le directeur éditorial de Spotify France.

En parlant des playlists, sans surprise cette fois, celles liées au ménage, au sport et aux enfants font un carton. Certaines ont carrément doublé leur nombre d'écoutes.

(L'essentiel/fec)