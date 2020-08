Microsoft jette l’éponge face au verrouillage d’Apple

Il est une nouvelle fois question de la chasse gardée qu’entretient Apple sur sa boutique d’applications App Store. Cette fois, c’est Microsoft qui en est victime. Le géant informatique de Redmond a mis fin avant l’heure aux tests de sa plateforme de jeux xCloud sur iOS en raison «d’un avenir incertain». Il s’est justifié en disant vouloir «se conformer aux politiques de l’App Store», se gardant d’en préciser les griefs et d’attaquer nommément son rival américain.

Pour ses tests préliminaires, Microsoft avait dû limiter son application au jeu «Halo: The Master Chief Collection» avec 10 000 testeurs, alors que plus de 100 jeux ont été testés sous la mouture Android. Deux problèmes majeurs se sont présentés, explique le site TheVerge. Il y a toujours les règles imposées et les commissions prélevées par Apple pour les achats intégrés via son App Store. Microsoft pourrait cependant la contourner, contrairement aux limites strictes relatives aux «clients de bureau à distance». Celles-ci obligent les applications à ne se connecter qu’à un seul appareil hôte ou console de jeux appartenant à l’utilisateur. Le périphérique hôte et le client doivent également être connectés sur un réseau local.

Microsoft n’est pas le seul à pâtir de la situation. Le service de streaming de jeux Stadia de Google n’est pas non plus disponible sur les iPhone et iPad. Google fournit simplement une application de gestion Stadia, mais sans aucun streaming de jeu. L’application Steam Link de Valve a pour sa part obtenu sa place dans l’App Store. Il lui a fallu cependant près d’un an pour arriver à ses fins, alors qu’elle diffuse des jeux principalement depuis des ordinateurs personnels.

Microsoft prévoit désormais de lancer sa plateforme de jeu en streaming xCloud dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate le 15 septembre prochain. À son lancement, le service sera réservé aux tablettes et téléphones tournant sous Android, mais Microsoft travaille également sur une application PC pour diffuser des jeux Xbox sur des machines Windows 10.

(L'essentiel)