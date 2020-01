Quand Twitter s'inspire du service iMessage

Twitter a décidé d'enrichir sa messagerie directe avec une nouvelle fonctionnalité. Annoncée par le biais d'un tweet sur la plateforme de microblogging, elle permet de répondre rapidement à un message direct par le biais d'un émoji de réaction. Cette nouveauté s'applique à la version web, mais aussi à l'app iOS et Android du réseau social.

Twitter avait commencé à tester cette fonctionnalité l'année dernière. Rappelant celle que propose déjà Apple sur son service de messagerie iMessage, elle avait notamment été dénichée par la fameuse Jane Manchun Wong, ingénieure spécialisée dans la rétroingénierie.

Say more with new emoji reactions for Direct Messages! To add a reaction, click the ❤️➕ icon that appears when you hover over the message on web or double tap the message on mobile and select an emoji from the pop-up.For more about DM reactions: https://t.co/sdMumGDBYl https://t.co/QxMVmGt8eY— Twitter Support (@TwitterSupport) January 22, 2020

Pour ajouter une réaction, il suffit de survoler le message avec la souris et de cliquer sur le bouton (en forme de coeur et plus) ou, sur mobile, d'appuyer deux fois sur le message pour ensuite sélectionner l'émoji souhaité, explique le réseau social. Twitter souligne que les anciennes versions de son app sur iOS et Android ne supportent pas la nouvelle fonctionnalité. Ses utilisateurs verront les réactions s'afficher sous la forme de messages texte.

(L'essentiel/man)