Le successeur de Regginator fait sourire

C'est par le biais d'une vidéo de remerciements adressée à la communauté de joueurs Nintendo que Reggie Fils-Aimé, patron de Nintendo of America, a confirmé sur Twitter son départ à la retraite, après 15 années à ce poste. Particulièrement appréciée des fans de Nintendo, cette personnalité du monde du jeu vidéo est surnommée affectueusement «The Regginator». «Dès que j'ai vu le surnom Regginator, j'ai réalisé que les amateurs de Nintendo partageaient un sens de la communauté unique, un lien qui dépasse l'amour des jeux vidéo», a déclaré le dirigeant qui quittera l'entreprise le 15 avril prochain.

«Il ne s'agit pas d'un "game over" pour moi, mais plutôt d'un "level up" vers plus de temps avec ma femme, ma famille et moi», a imagé le responsable avec des termes empruntés au monde du jeu vidéo auquel il reste fortement attaché. Il sera remplacé par Doug Bowser, actuel vice-président des ventes et du marketing de Nintendo of America.

Reggie Fils-Aimé n'a évidemment pas manqué de souligner avec humour l'ironie du nom de son successeur, Bowser étant l'ennemi juré de Mario, célèbre personnage et mascotte moustachue de Nintendo: «Avec un nom comme Bowser, qui de mieux pour tenir les clés du château de Nintendo?». Les internautes ne se sont pas fait prier pour réagir aussi à cette annonce sur les réseaux sociaux, en témoignent les quelques exemples suivants:

introducing Nintendo of America President Doug Bowser pic.twitter.com/YlCzLccoSo— ЯIMCRFГ (@GRIMECRAFT) 21 février 2019

Grosse surprise pour la communauté Nintendo apprise hier soir : Reggie Fils-Aime prendra sa retraite le 15 avril prochain, laissant les clés du château Nintendo of America à Doug Bowser.Comme vous pouvez le remarquer, Mario & Luigi sont déjà prisonniers. pic.twitter.com/CyQZ5kzTls— Best of Switch (@Best_of_Switch) 22 février 2019

Donc le successeur de Fils-Aimé s'appelle Doug Bowser... BOWSER. C'est magique ???? #Nintendo pic.twitter.com/cq2MnqFpss— Samy GeekTest ????????????‍♂️????????‍???? (@SamyToupet) 21 février 2019

Et la, quand on pensait avoir vu tous les coups de génies que la communication pouvait offrir, Nintendo met à la tête de Nintendo America un type qui s'appelle.. Bowser.— Wallass (@pierquiroul) 22 février 2019

Watch out we have Bowser as the President of Nintendo! Mama mia! pic.twitter.com/OzUia1eaUK— ?? (@domestichedgeh2) 22 février 2019

«Du fond de mon cœur, merci encore pour tout. Vous êtes les meilleurs», a conclu dans son message vidéo le patron. De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage après l'annonce. C'est le cas notamment de Phil Spencer, patron de Xbox chez Microsoft:

All the best to Reggie Fils-Aime on the next phase of his life and career. Great leader, industry partner and friend.— Phil Spencer (@XboxP3) 21 février 2019

Ou même le compte officiel du jeu culte «Tetris»:

We will miss you, Reggie. Thank you for all of your hard work and dedication at Nintendo! pic.twitter.com/Vs7x3QPXRE— Tetris (@Tetris_Official) 21 février 2019

