Les navettes autonomes, futur de l'automobile

Les navettes électriques, autonomes et partagées, à l'image du concept EZ-GO présenté par Renault mardi à Genève, vont arriver dans les grandes villes ces prochaines années. Elles annoncent une révolution urbaine et un défi pour l'industrie automobile. Les navettes autonomes sont déjà en cours d'expérimentation dans le monde entier, y compris dans le trafic urbain, pour desservir des zones bien délimitées. Le marché encore naissant doit exploser d'ici le milieu de la prochaine décennie.

Ces véhicules seront opérés par des sociétés de transport. On pourra les appeler avec un smartphone et monter à bord sur des aires de dessertes spécifiques, aménagées en ville. Il pourrait s'agir de berlines de 2 à 5 places, ou bien de véhicules plus vastes, mais toujours électriques, comme le très futuriste EZ-GO, que Renault promet pour 2022. Cette navette, aux larges baies vitrées transparentes, a des allures de grosse voiture. Elle est équipée d'une banquette en forme de U, comme dans un métro, et ne possède ni volant, ni poste de conduite. Aucun conducteur n'est prévu à bord.

Risque d'accident réduit de 90%

«On peut imaginer des robots-véhicules électriques pour emmener des touristes sur des sites et leur proposer des routes qui correspondent à leurs préférences», a expliqué à l'AFP Christian Ledoux, responsable mobilité pour l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Ils pourraient aussi «connecter le dernier kilomètre» à partir d'une station de train ou de métro, par exemple, autour de laquelle ils feraient des rotations.

La multiplication de ces véhicules électriques et partagés devrait contribuer à améliorer la qualité de l'air en ville et à fluidifier le trafic, en réduisant le nombre de voitures sur les routes. Comme elles seront en circulation presque toute la journée et programmées pour aller se ranger dans des parkings spécialement aménagés en périphérie, les navettes devraient aussi libérer des espaces au cœur des agglomérations. D'après les experts, le risque d'accident sera réduit de plus de 90%, par rapport à des véhicules conduits par des humains. L'absence de chauffeur réduira en outre le coût de la course par rapport à celui d'un taxi aujourd'hui. Pour les personnes âgées ou handicapées, ces véhicules qui «viendront les chercher devant chez eux» permettront de «regagner un esprit de liberté», estime Didier Leroy, vice-président de Toyota.

