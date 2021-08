Snapchat impose la recherche visuelle

La fonction «scan» existe depuis plusieurs années sur Snapchat. Mais elle n’avait jamais aussi bien été mise en avant. En prenant directement place sous le bouton de l’obturateur de l’appareil photo, elle est dorénavant incontournable avec la dernière mise à jour de l’application. Elle propose du contenu supplémentaire selon l’emplacement du mobinaute. Elle permet notamment d’identifier des plantes, de la musique, de résoudre des problèmes mathématiques et de numériser les étiquettes d’aliments et de vins avec l’appareil photo intégré à l’application.

«À long terme, nous voyons la caméra faire beaucoup plus que ce qu’elle peut faire aujourd’hui», explique Eva Zhan, responsable produit chez Snap, citée par TheVerge. Snapchat s’est aussi enrichi de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, en pointant la caméra vers son animal de compagnie, on peut obtenir des filtres en réalité augmentée, les «Lens» dans son jargon, ou de la musique pour accompagner le clip à tourner. L’application a aussi intégré la possibilité d’acheter des tenues similaires en pointant la caméra sur un vêtement comme annoncé plus tôt dans l’année.

La firme californienne espère ainsi faire de son application de messagerie vidéo un moteur de recherche visuelle, ce à quoi aspirent également ses rivaux TikTok, Instagram et autre Pinterest. La recherche visuelle peut aussi apporter davantage de visibilité à ses «Lens» en les proposant de manière plus pertinente.

(L'essentiel/laf)