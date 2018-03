Un robot pulvérise le record en 0,38 seconde

D'après le Guinness des records, l'ingénieur allemand Albert Beer et son robot Sub1 Reloaded détiennent le record du monde de Rubik's cube résolu par un robot depuis 2017 avec un temps de 0.637 seconde. Mais deux chercheurs américains ont réussi à concevoir un robot capable de réduire ce temps de 40%.

Ben Katz, étudiant au Massachusetts Institute of Technology, a collaboré avec Jared Di Carlo pour mettre au point une machine en mesure d'assembler les couleurs des six facettes du célèbre casse-tête en seulement 0,38 seconde. Ce temps record comprend «le temps de capture de l'image, le calcul et le déplacement effectif des cubes», précise Ben Katz dans un billet de blog.

Moins de 5 secondes pour un être humain

Leur secret: avoir intégré des moteurs différents de ceux dits pas-à-pas utilisés jusqu'ici par les autres robots. Leur dispositif se sert aussi de deux caméras PlayStation Eye de l'ancienne console de jeux vidéo PS3 de Sony. Mais étant donné qu'il avait du mal à différencier la couleur orange du rouge, les chercheurs ont peint en noir les cubes oranges. Pour la petite histoire, plusieurs erreurs ont provoqué la destruction de plusieurs Rubik's cube.

À titre de comparaison, le record du monde chez les humains a été établi en octobre 2017 par le Sud-Coréen SeungBeom Cho avec un temps de 4,591 secondes.

(L'essentiel/man)