Firefox débarque dans une version plus rapide

En prévision du lancement d'un tout nouveau navigateur web Firefox sur Android cet automne, Mozilla a dégainé une version bêta qui permet de tester ses nouvelles fonctionnalités. Baptisée Firefox Preview, elle embarque le moteur de rendu maison GeckoView. Le navigateur web promet ainsi d'être plus performant. Il est annoncé deux fois plus rapide que les versions actuelles de Firefox pour Android.

Cette nouvelle version bloque aussi les mouchards publicitaires par défaut en intégrant les outils de protection contre le pistage embarqués par Firefox Focus, navigateur dédié à la confidentialité lancé il y a deux ans.

Firefox Preview propose également une interface revisitée. Plus minimaliste, elle affiche notamment la barre d'adresse au bas de l'écran et non pas au sommet, comme habituellement. Le logiciel propose de plus Collections, à savoir la possibilité d'organiser des ensembles de sites par thématiques accessibles depuis l'écran d'accueil.

(L'essentiel/man)