L’iPhone a-​​t-​​il une autonomie moindre à cause d'iOS 14.2?

Les mises à jour apportent leurs lots de correctifs et de nouvelles fonctionnalités, mais parfois aussi de nouveaux bugs. Cela semble être le cas pour iOS 14.2. Déployée au début du mois, cette nouvelle version du système d’exploitation mobile d’Apple a activé les appels FaceTime avec une définition HD de 1080p, réservée jusqu’ici aux iPhone 12 et 12 Pro et que les modèles précédents pourront utiliser en wifi, et inauguré de nouveaux émojis et fonds d’écran.

Malheureusement, il semble que la nouvelle mouture d’iOS embarque également quelques soucis d’autonomie pour les possesseurs d’iPhone plus anciens. Si les utilisateurs des derniers iPhone 12 et 12 Pro, sur lesquels a été déployée la mise à jour iOS 14.2.1, ne semblent pas connaître de problèmes, ceux de modèles précédents (iPhone 6s, 7, X, XS ou le premier SE, entre autres) se plaignent sur Reddit et les forums officiels de la marque à la pomme.

Ils expliquent que la batterie de leur smartphone se décharge plus vite depuis l’installation d’iOS 14. Sans raison apparente, si ce n’est un défaut logiciel, elle perd parfois 50% d’autonomie en moins de 30 minutes. D’autres personnes ont constaté des temps de recharge plus longs que d’habitude. Apple va probablement remédier à ce problème dans une prochaine mise à jour, peut-être avec iOS 14.3 qui est actuellement en phase bêta.

(L'essentiel/man)