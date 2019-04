Vers plus de batterie et un iPhone plus petit

Connu pour anticiper des nouveaux produits d'Apple avant leur officialisation, l'analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities a partagé une note concernant les futurs iPhone attendus à l'automne. Selon lui, ces smartphones devraient ressembler à la gamme d'iPhone actuelle, avec trois mêmes modèles équipés d'un écran de 5,8 pouces (comme le XS), 6,5 pouces (comme le XS Max) et 6,1 pouces (comme le XR). Leur autonomie serait par contre plus généreuse, rapporte le site spécialisé MacRumors.

«Les capacités de la batterie des nouveaux 6,5 pouces OLED, 5,8 pouces OLED et 6,1 pouces LCD vont augmenter de manière significative de 10%-15%, 20%-25%, et 0%-5% comparées aux nouveaux modèles de l'année dernière», a écrit Ming-Chi Kuo dans une note datée du 31 mars dernier.

IPhone plus petit de retour

Ce changement devrait s'accompagner d'une fonction de charge inversée sans fil, dont profitent déjà les concurrents Mate 20 Pro et P30 Pro de Huawei. Elle permettra de recharger les nouveaux AirPods d'Apple, par exemple, en les plaçant sur son dos. De quoi peut-être faire oublier l'abandon de la commercialisation du chargeur sans fil AirPower. Présenté en 2017, l'accessoire n'a pas atteint «les niveaux de qualité élevés» de la firme, a-t-elle annoncé vendredi dernier en annulant le projet.

Selon Digitimes, des changements de taille seraient à prévoir en 2020. Les trois iPhone, qui seraient tous équipés d'une dalle OLED (contre uniquement l'iPhone XS et XS Max actuellement). seraient déclinés en 5,42 pouces, 6,06 pouces et 6,67 pouces. Cela signifie qu'Apple pourrait introduire un appareil à l'écran sans bords plus compact que les iPhone 6/6s/7/8. Il serait néanmoins plus grand que l'iPhone SE et son écran de 4,7 pouces. Quant au successeur de l'iPhone XS Max, il afficherait donc une dalle encore plus imposante par rapport au modèle actuel. Quid des prix? Seront-ils aussi revus à la hausse?

(L'essentiel/man)