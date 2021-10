Il arnaque le web et file avec 2,7 millions de dollars

Son nom, Evil Ape (singe maléfique, en anglais), aurait dû sonner comme un avertissement. Pourtant, de nombreux investisseurs se sont laissés séduire et arnaquer par son projet de jetons non fongibles (NFT) nommé Evolved Apes. Après avoir supprimé le compte Twitter et le site web officiels du projet, le développeur s’est volatilisé mystérieusement du jour au lendemain détournant au passage les fonds investis d’un montant de 798 ethers, une cybermonnaie, ce qui équivaut à plus de 2,7 millions de dollars (plus de 2,3 millions d'euros), rapporte Vice.

Le projet Evolved Apes avait été mis en vente publique sur le marché des NFT OpenSea le 24 septembre dernier sous la forme d’une collection de 10 000 dessins numériques uniques représentant des singes vêtus comme des personnes. Elle avait rapidement récolté des millions grâce à la vente de 4 000 NFT. Le projet prévoyait aussi le développement d’un jeu de combat en ligne dans lequel utiliser les personnages. Malheureusement pour les investisseurs, qui avaient pourtant vu des signes avant-coureurs de l’arnaque, comme une campagne promotionnelle non professionnelle, les choses ne sont pas déroulées comme prévu.

Au lieu d’en rester là, des investisseurs ont décidé de soutenir un nouveau projet issu de la fraude. Nommé Fight Back Apes, il prévoit de lancer une autre série de NFT. Elle exige cette fois que plusieurs personnes soient responsables du portefeuille numérique afin d’éviter une nouvelle fraude.

