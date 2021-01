Après le café, voilà... la glace en capsules

Le CES a lieu tous les ans à Las Vegas, depuis 1998. Le plus grand salon de l’électronique au monde s’étend généralement sur quatre jours et est un rendez-vous très attendu, car tous les ans, au moins un des appareils présentés connaît un destin qui change le monde.

En 1970 (à l’époque où le salon se tenait encore à New York), le premier enregistreur vidéo, le modèle VCR N 1500 y a été présenté au public. Son prix: 50 000 dollars! En 1981, Sony et Philipps ont présenté leur lecteur CD et l’année suivante a marqué l’arrivée du Commodore 64. Que ce soit la télévision numérique, le disque Blu-ray, les écrans plats, la PlayStation ou encore la Xbox, ils ont tous été présentés au public pour la première fois au CES.

Cette année, coronavirus oblige, le salon a eu lieu sans la présence de visiteurs et la présentation des produits s’est faite en format virtuel. Voici les innovations internationales les plus palpitantes et les plus étranges du CES 2021.

1. De la glace en capsules avec Coldsnap

Cette machine fonctionne exactement comme une machine à café à capsules. Coldsnap fabrique de la glace, des smoothies glacés et de nombreuses autres préparations glacées, à partir d'une capsule. La préparation ne prend pas plus de 90 secondes et les capsules n'ont pas besoin d'être refroidies. La sortie de cette machine pas super écolo est prévue pour l'année prochaine et son prix devrait avoisiner les 700 euros avec des capsules à un peu plus de 2 euros l'unité.

2. Les robots de Samsung: malins et véritables fées du logis

Le Bot Handy de Samsung remplacera un jour la femme de ménage dans nos intérieurs. Il est capable d'analyser la situation et de ranger, par exemple, la vaisselle dans le lave-vaisselle. Le robot assure aussi le service. Il peut mettre la table et, cerise sur le gâteau, verser un verre de vin.

Le Bot Care joue presque le rôle d'un parent et se soucie de votre bien-être. Parfois il sait se montrer malin quand il voit que vous passez trop de temps sur votre ordinateur par exemple. Il vous invite alors à vous étirer. Il garde également un œil à votre planning et vous rappelle quand vous avez un rendez-vous. ce qui est pratique, c'est que l'écran et la caméra pour la visioconférence sont intégrés dans sa tête. Samsung n'a, pour l'instant, dévoilé ni la date ni le prix de ces deux robots.

3. Moxie, le compagnon numérique de vos enfants

Moxie n'est pas un jouet mais «un robot éducatif». L'adorable compagnon essaie d'inviter les enfants à jouer, lire, dessiner et même à inviter des copains chez eux. Mais il a son prix. Il faut compter un peu plus de 1 400 euros pour le robot, auquel il faut ajouter un abonnement mensuel de 50 euros pour la connexion en ligne.

4. Petpuls, l’appareil qui décrypte le langage canin

Petpuls est aux chiens ce qu'une smartwatch est aux humains. Non seulement cet appareil détecte les mouvements de votre animal mais il comprend votre chien. Grâce à la reconnaissance vocale (et ce n'est pas une blague!), l'appareil sait identifier l'humeur de votre chien. Le gadget coûte aux alentours de 80 euros.

5. Des lèvres numériques avec le Lipstick Pod d’Yves Saint Laurent

Le Lipstick Pod d'Yves Saint Laurent a déjà fait l'objet d'une présentation au CES en 2020. Cette année, il semble prêt pour sa sortie sur le marché et peut être réservé sur commande pour la somme de 248 euros. Il fonctionne grâce à une application, avec laquelle il est possible de définir précisément le coloris souhaité. On peut également prendre une couleur en photo et le Lipstick Pod se charge de mettre automatiquement au point la nuance souhaitée à partir de trois bâtonnets insérés dans l'appareil. le bémol: ce trio de bâtons de rouges à lèvres coûte près de 100 euros.

6. La télé au lit avec la Smart Bed de LG

LG a spécialement inventé la Smart Bed TV pour regarder la télévision au lit. Elle sort automatiquement d'un espace situé au pied du lit et est constituée de verre transparent. Elle dit évidemment: «Bonjour» le matin, affiche la météo ainsi que les rendez-vous de la journée. Sa date de sortie sur le marché n'est pas encore connue. Son prix devrait néanmoins largement dépasser les 9 000 euros.

7. Chilipad, le rafraîchisseur de lit

La fonction est toute simple: il suffit de remplir un (affreux) caisson avec de l'eau, qui envoie de l'air frais à travers les tuyaux vers une espèce de matelas en molleton. le tout est géré à l'aide d'une application et est censé réguler la température de notre corps durant notre sommeil. Son prix se situe entre 550 et 1 100 euros.

(L'essentiel/Lucien Esseiva)