Samsung a dévoilé son nouveau smartphone

Absent l'année dernière, après la crise traversée du fait des batteries explosives de son éphémère Galaxy Note 7, le numéro un mondial du secteur a profité d'une édition du Congrès mondial de la téléphonie mobile (MWC) de Barcelone sans réelle concurrence pour proposer un appareil au design renouvelé avec une double caméra encore améliorée. Cette dernière, «pensée comme un œil humain», selon le directeur marketing produits du groupe, Jonathan Wong, peut prendre des photos de qualité quelle que soit la luminosité.

Mais la principale innovation est l'intégration de la réalité augmentée dans un certain nombre d'applications, permettant d'offrir la traduction simultanée, de tester en direct vêtements ou maquillage ou encore d'avoir des informations en temps réel sur une photo prise. Avec ce nouveau design, qui conserve cependant les bords incurvés typiques de la marque et un écran bord à bord qui couvre la totalité de la façade, désormais habituel dans l'industrie, le Galaxy S9 et son grand frère le S9+ ont également été pensés pour être utilisés en tant que PC, une fois branchés à divers accessoires.

«Nous faisons un téléphone qui reflète la manière dont vous vivez vos vies aujourd'hui, qui vous permet de vivre le moment et d'interagir avec», a commenté le vice-président marketing de Samsung, Justin Denison, au cours de la conférence de presse de présentation. Le smartphone intégrera également l'assistant personnel et intelligence artificielle maison de Samsung, Bixby, qui sera présent dans la totalité des appareils du groupe, des téléviseurs à l'électroménager, et doit permettre de les interconnecter. Le Galaxy S9 sera disponible à partir du 16 mars. Samsung n'a pas précisé les prix des différentes versions.

(L'essentiel/AFP)