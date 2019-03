«Angry Birds» en réalité augmentée sur mobile

La franchise «Angry Birds», qui fête cette année ses dix ans, va prendre une nouvelle dimension sur mobile. Rovio a collaboré avec la société suédoise Resolution Games pour lancer une version en réalité augmentée du jeu sur les smartphones et tablettes iOS compatibles avec la technologie ARKit. Baptisé «Angry Birds AR: Isle of Pigs», le jeu, qui a toujours pour protagonistes des volatiles en colère, est déjà sorti le mois dernier sur la plateforme de distribution Steam pour les casques de réalité virtuelle HTC Vive et Oculus Rift. Rovio avait aussi lancé l'année dernière une variante de la franchise sur les lunettes de réalité augmentée Magic Leap.

«Ce que nous avons fait avec le Magic Leap c'est que nous voulions commencer avec quelque chose qui soit complètement immersif et qui puisse utiliser l'environnement 3D autour de vous», a expliqué au site TechCrunch Sami Ronkainen, directeur artistique chez Rovio. Désormais prêt pour un public plus large, «Angry Birds AR: Isle of Pigs» reprend les bases des jeux précédents en ajoutant une troisième dimension: l'environnement réel de l'utilisateur dans lequel apparaissent les structures des fameux cochons verts qu'il faut toucher à l'aide d'une fronde.

L'app, actuellement disponible en précommande sur l'App Store, sortira plus tard ce printemps probablement en version free-to-play, ce qui signifie que le jeu sera gratuit tout en proposant des achats intégrés.

(L'essentiel/man)