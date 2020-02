L'app TikTok se dote d'un contrôle parental

Le populaire service de vidéos TikTok a annoncé une nouvelle fonctionnalité de sécurité et de bien-être numérique. Elle prend la forme du nouveau mode Family Safety (Sécurité Famille, en anglais), à savoir un contrôle parental visant à assurer un environnement sûr sur la plateforme chinoise de partage de courtes vidéos, très prisée par les plus jeunes.

Il permet à un parent, ou à un adulte responsable, d'associer son compte TikTok à celui de l'enfant. De quoi augmenter au passage le nombre des utilisateurs de l'app, s'ils n'en possèdent pas déjà. Une fois cette opération effectuée, l'adulte pourra gérer combien de temps l'enfant peut passer quotidiennement sur TikTok, contrôler qui peut lui envoyer des messages, désactiver complètement la messagerie directe, ou encore activer un mode restreint qui limite l'affichage de contenus inappropriés.

La firme chinoise propose aussi des vidéos de sensibilisation créées en collaboration avec des créateurs afin de sensibiliser au temps passé sur le smartphone. TikTok promet aussi d'autres mesures à venir: «Nous continuerons d'introduire des moyens pour assurer la sécurité de notre communauté afin qu'ils puissent rester concentrés sur ce qui compte pour eux - créer, partager et profiter de la créativité de la communauté de TikTok». La nouveauté est d'ores et déjà disponible au Royaume-Uni et le sera dans d'autres marchés dans les prochaines semaines, annonce Cormac Keenan, responsable de la confiance et de la sécurité pour la zone EMEA.

(L'essentiel/man)