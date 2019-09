Les publications privées ne le sont pas sur le web

Facebook est une nouvelle fois pointé du doigt pour la confidentialité des données de ses membres. Le site BuzzFeed a dévoilé une technique simple qui permet aux internautes de télécharger et de rendre publiques discrètement les photos et vidéos partagées en mode privé par d'autres utilisateurs d'Instagram, filiale du réseau social, mais aussi de Facebook.

Il suffit d'accéder à ces contenus via un navigateur web, d'effectuer un clic droit et d'utiliser l'option «Inspecter l'élément». Il est ainsi possible de dénicher le code HTML correspondant à l'adresse URL de l'image. Seule contrainte: être abonné au compte privé en question.

Facebook s'est défendu en comparant cette technique au fait de prendre une capture d'écran et de la partager avec d'autres personnes.

(L'essentiel/man)