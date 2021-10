Une app malveillante surfe sur «Squid Game»

Les développeurs d’apps ont flairé le bon filon en surfant sur le succès de la série Netflix «Squid Game», vue par 142 millions de foyers d’après la plateforme de streaming. L’expert en sécurité Lukas Stefanko a ainsi recensé quelque 200 applications non officielles basées sur cette série sud-coréenne dans le Play Store, boutique d’apps Android de Google, rapporte Forbes. Mais si la plupart sont innocentes et se présentent comme un moyen de gagner des revenus avec les publicités intégrées, l’une d’elles avait des intentions plus malveillantes, a alerté le spécialiste.

Baptisée Squid Game Wallpaper 4K HD, elle était censée, comme son nom l’indique, proposer des fonds d’écran de la célèbre série phénomène. Mais en réalité, elle pouvait entraîner une fraude publicitaire lorsqu’elle était exécutée sur le smartphone. Téléchargée plus de 5000 fois, elle cachait en effet le logiciel malveillant Joker, qui vise à arnaquer les utilisateurs via l’affichage de pubs intempestives et malveillantes. L’app était aussi capable d’abonner les utilisateurs à des services payants par SMS à leur insu et à faire exploser leurs factures. Google a finalement retiré l’app malveillante de sa boutique Play Store.

Ce n’est pas la première fois que des apps malveillantes tentent de profiter du succès d’un film, d’une série ou d’un jeu vidéo. Des arnaqueurs ont par le passé surfé sur la popularité de «Pokémon» et de «Fortnite» pour berner des utilisateurs avec leurs apps. C’est pour cette raison que, de manière générale, Lukas Stefanko recommande de ne pas télécharger des applications non officielles.

(L'essentiel/man)