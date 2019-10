Stop au bug qui favorise les détenteurs d'iPhone

Les utilisateurs d'iPhone ne seront plus favorisés sur Google Photos. Ils ne bénéficieront plus du stockage illimité gratuit des clichés en qualité d'origine sur la plateforme de stockage d'images, a annoncé Google. En effet, il ne s'agissait pas d'une fonctionnalité, mais d'une erreur, a admis la firme.

Les iPhone et iPad modernes peuvent sauvegarder des photos au format HEIC, qui est plus efficace et moins lourd que le JPG compressé par Google. Lors de leur mise en ligne sur Google Photos, les clichés HEIC en qualité originale ne sont donc pas convertis vers une version haute définition en JPG, car les fichiers seraient plus volumineux, a découvert et expliqué un utilisateur du forum communautaire Reddit.

«Nous sommes au courant de ce bug et nous travaillons pour le réparer», a déclaré un porte-parole du géant du web interrogé par le site spécialisé Android Police. Toutefois, la solution qu'adoptera Google pour loger les détenteurs d'iPhone à la même enseigne que les potentiels utilisateurs du Pixel 4 de Google n'est pas encore connue. En présentant mardi dernier son nouveau smartphone, la firme de Mountain View a déçu ses fans en se montrant moins généreuse. Cet appareil et sa version XL n'offriront plus de stockage illimité gratuit des photos en qualité originale sur Google Photos, comme c'était pourtant le cas avec le modèle précédent.

(L'essentiel/man)