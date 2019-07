YouTube veut bloquer la création sauvage de MP3

YouTube applique de nouveaux moyens de blocage, a révélé le site TorrentFreak. Des adresses sont dans le collimateur, dont mp3-youtube.download et onlinevideoconverter.com.

«Dans le cadre de nos efforts continus pour faire respecter les conditions d'utilisation de YouTube, nous apportons constamment des améliorations et l'un des récents changements a entraîné le blocage de certains sites de ripping de flux mp3», a officiellement confirmé la filiale du groupe Alphabet/Google.

En rendant les fichiers écoutables gratuitement hors ligne, les sites privent l'industrie de la musique de revenus. YouTube est de loin la plus grande source musicale en ligne avec davantage de contenus que Spotify, Apple Music et les autres services de streaming payants réunis. Les majors de la musique ont déjà fait fermer des sites comme YouTube-MP3 et des poursuites sont engagées contre FLVTO.biz et 2conv.com.

Le lobby de l'industrie musicale soutient ces initiatives. «Bien que nous ne connaissions pas encore l'efficacité de ces nouvelles mesures, nous félicitons YouTube de les avoir prises pour mettre fin à la forme de piratage musical qui connaît la croissance la plus rapide», a commenté Mitch Glazier, président de la Recording Industry Association of America (RIAA).

(L'essentiel/laf)