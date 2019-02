FedEx va tester à son tour un robot livreur

FedEx entre dans la course à la livraison au dernier kilomètre avec son robot autonome " @FedEx SameDay Bot " https://t.co/c2TCNwbiwp via @nwtls #Retail #Robotics pic.twitter.com/jPGHMLiQKs — CardifLab (@CardifLab) 28 février 2019

Après Amazon, entre autres, c'est au tour du géant américain de la livraison de lettres et de paquets Fedex de tester un robot capable de livrer les colis, a-t-il annoncé mercredi. Ce «SameDay Bot» sera testé cette année à Memphis, la ville de FedEx située dans le Tennessee (est), lorsque les autorités locales auront donné leur feu vert final. Il servira à acheminer dans la journée les achats des clients depuis le magasin jusqu'au domicile ou l'entreprise. De très nombreuses compagnies tentent de trouver des solutions moins coûteuses et moins polluantes que camions et chauffeurs pour «le dernier kilomètre» jusqu'au client final.

Ce robot «représente une étape historique dans notre mission qui consiste à résoudre les problèmes et les coûts liés à la livraison du "dernier kilomètre" dans la journée pour le secteur en plein essor du commerce en ligne, d'une façon sûre et bonne pour l'environnement», a déclaré une des responsables du groupe, Brie Carere, dans un communiqué. Le «SameDay Bot» est prévu pour circuler le long des trottoirs ou au bord des routes, sait éviter obstacles et piétons, et peut monter les marches, tout en circulant à 16 km/h maximum.

L'idée serait d'utiliser ces robots pour des livraisons courtes, depuis des points de vente comme Walmart, Target (supermarchés) ou Pizza Hut. Amazon a commencé récemment à tester dans les environs de Seattle, où est basé son siège, la livraison de colis par un petit robot nommé «Scout». Le fonds Vision Fund du japonais SoftBank, qui investit à tour de bras dans les technologies, vient quant à lui de verser près de 950 millions de dollars à la start-up américaine Nuro, spécialisée dans les petits véhicules autonomes de livraison.

