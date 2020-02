Electronic Arts bannit à vie un joueur pro «FIFA»

Le joueur pro Kurt «Kurt0411» Fenech, youtubeur adepte de la licence de simulation de foot «FIFA», est allé trop loin pour Electronic Arts. Le célèbre éditeur lui a infligé une sanction rare en le bannissant à vie de tous ses jeux et services en ligne. Les relations étaient déjà très tendues entre les deux parties en raison du comportement agressif et des insultes proférées par le youtubeur contre les employés de l'entreprise et d'autres joueurs depuis une année.

En novembre 2019, EA l'avait déjà banni de toutes les compétitions «FIFA 20» après une série de violations du Code de conduite de l'éditeur américain. Lors d'un stream, le jeune homme était par exemple allé jusqu'à cracher sur le logo de la société après avoir insulté son adversaire contre lequel il venait d'égaliser à la fin d'un match.

This is the VOD that Kurt got banned for, I am all for freedom of speech but this is disgusting behaviour. How are you going to spit on the logo of a company that you want to be a professional esports athlete for. I know I am going to get stick for this but he deserves the ban. pic.twitter.com/oJmlifBFLU— DrJarba (@JarbaFifa) November 1, 2019

«Depuis, Kurt a continué de publier des messages et vidéos abusifs et menaçants à l'endroit d'employés d'EA et de joueurs sur les réseaux sociaux, en encourageant d'autres personnes à suivre son exemple. Ses messages ont dépassé les limites de la décence pour devenir des attaques très personnelles, en infraction avec nos conditions d'utilisation», peut-on lire dans un communiqué de la société. Sur Twitter, le joueur banni par EA a fait savoir qu'il n'avait rien à se reprocher.

Pour rappel, des comptes Twitter d'employés d'EA ont récemment été hackés en faveur de «Kurt0411», tandis que la semaine dernière Kurt Fenech avait déclaré sur YouTube que tous les employés ayant travaillé sur les derniers jeux d'EA devraient être au chômage. Le youtubeur a même publié un clip de rap dans lequel il vise EA. Il est entre-temps passé sur la simulation de foot concurrente «PES», pour le plus grand plaisir de son éditeur Konami, ou pas...

(L'essentiel/man)