Payer par reconnaissance faciale rendra beau

En Chine, les clients obsédés par leur physique seront moins réticents à utiliser le système de paiement par reconnaissance faciale «Smile to Pay» d'Alipay. Le service du groupe chinois Alibaba a annoncé qu'il déploiera des filtres de beauté à son application. «Nous allons vous rendre encore plus beaux qu'avec une caméra de beauté. Je parie que vous serez impressionnés», a écrit Alipay sur le réseau social Weibo, rapporte le site spécialisé Techcrunch.

Cette nouvelle fonctionnalité répond aux critiques de certains utilisateurs qui jugent que les appareils de reconnaissance faciale ne renvoient pas une image assez flatteuse de leur visage, notamment lorsqu'il est affiché sur les écrans aux caisses des magasins. La nouveauté vise à augmenter l'adoption par les femmes du système «Smile to Pay», lancé en septembre 2017 et accepté dans plus de 300 villes en Chine.

Elle fait suite à un sondage du portail d'actualité Sina Technology, selon lequel 60% des participants estiment que la méthode de paiement par reconnaissance faciale les rend plus moches que sur les photos prises avec une caméra normale. Le service de paiement Alipay compte actuellement plus de 900 millions d'utilisateurs mensuels.

(L'essentiel/man)