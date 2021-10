Facebook: après la panne, la fuite de données géante

Les ennuis s’accumulent pour Facebook qui traverse l’une de ses crises les plus sérieuses. Après le rapport accablant du Wall Street Journal sur l’impact d’Instagram sur les adolescents à la suite des révélations de la lanceuse d’alerte Frances Hauges, voici que le réseau social de Mark Zuckerberg est affecté par une nouvelle fuite massive de données personnelles. Le site Privacy Affairs a révélé qu’une base de données contenant les informations personnelles et privées de plus de 1,5 milliard d’utilisateurs de Facebook était en vente sur un forum de hacking.

Ce fichier permet potentiellement à des cybercriminels de cibler des internautes via des attaques de phishing ou à des annonceurs peu scrupuleux de mettre sur pied des campagnes de spam, notamment. S’il s’avère authentique, il constituerait «la plus grosse quantité de données Facebook jamais mise en circulation à ce jour», selon Privacy Affairs.

Le site précise que cette fuite de données massive n’est aucunement liée avec la panne géante dont ont été victimes Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger mardi pendant plusieurs heures. Il s’agit d’une simple coïncidence. La base de données contiendrait les noms, les mails, les numéros de téléphone, la localisation, l’identité de genre et l’ID utilisateur de près de la moitié des membres de la célèbre plateforme.

La personne qui vend ces données prétend qu’elles sont récentes, puisqu’elles dateraient toutes de 2021. La fuite de données ne résulte pas du piratage d’un serveur interne de l’entreprise à la suite de l’exploitation d’une faille. Elles auraient été obtenues grâce à la technique du «scraping». Cette méthode informatique consiste à extraire des données accessibles publiquement sur des pages web grâce à des scripts, programmes créés pour exécuter ce type de tâches précises. Un membre du forum et un acheteur potentiel ont affirmé avoir payé le vendeur, qui dit représenter un groupe de scrapers en activité depuis 4 ans, mais n’avoir rien reçu en retour.

(L'essentiel/man)