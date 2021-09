La messagerie Signal touchée par une panne

L’application de messagerie chiffrée Signal a annoncé avoir été victime, dans la nuit de dimanche à lundi, d’une panne qui a provoqué l’interruption des services sur la plateforme. «Signal est actuellement coupé en raison d’une panne d’hébergeur qui affecte une partie de nos services», a tweeté la plateforme. «Nous travaillons à le remettre en route», a-t-elle ajouté, avant d'annoncer, vers 9h45 lundi, que les services avaient été rétablis à «100%».

Selon le site spécialisé DownDetector, qui recense les interruptions de service aux États-Unis ainsi qu’en Europe, à Hong Kong et dans d’autres zones, des utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes de réseau à 6h05 heure de Luxembourg.

We are fully back up and running at 100%. Enjoy the rest of the week, everybody!