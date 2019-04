Il bat un record sur «Doom» qui datait de 1998

Une douzaine d'adeptes de speedrun, pratique qui consiste à terminer un niveau ou un jeu vidéo le plus vite possible, l'avaient égalé, mais jamais battu jusqu'ici. Et pour cause, datant du 28 septembre 1998, le record de vitesse en mode Ultra Violence dans le premier niveau Hangar du jeu de tir «Doom» était jugé imbattable. Il était détenu par le joueur Panter, jusqu'à il y a encore quelques jours.

Mais en passant sous la barre des 9 secondes, le speedrunner 4shockblast lui a subtilisé la première place du classement qu'il occupait depuis plus de 20 ans, rapporte le site Kotaku. Il a fallu très exactement 8,97 secondes (arrondies automatiquement à 8 secondes par le jeu «DOOM», contre 9 secondes pour l'ancien record) pour terminer ce niveau du jeu culte édité par id Software en 1993.

Dans une vidéo d'analyse (ci-dessus) qui retrace l'historique de ce record, le youtubeur Karl Jobst explique que le nouveau détenteur du record a effectué 50 000 tentatives pendant une année pour atteindre son but. La réussite dépend de plusieurs facteurs, comme l'accélération et la trajectoire parfaites, dont certains ne dépendent pas du joueur, notamment la chance que les monstres se trouvent aux bons endroits dans les salles à traverser, ou encore la vitesse qui augmente lorsque les ennemis touchent le personnage au bon endroit et dans la bonne direction.

(L'essentiel/man)