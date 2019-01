Compatible 5G, le Galaxy S10 X s'annonce musclé

A l'approche de la présentation du Galaxy S10, le 20 février prochain, soit quelques jours avant l'ouverture du Mobile World Congress, les rumeurs circulant au sujet du prochain smartphone de Samsung se précisent. Selon le média sud-coréen ETNews, souvent bien informé, l'appareil ne serait pas décliné en trois modèles, mais en quatre. Une variante supplémentaire baptisée Galaxy S10 X (la lettre X faisant référence au 10e anniversaire de la gamme, comme l'iPhone X) serait une version encore plus premium que le plus grand des futurs modèles, le S10+.

Les caractéristiques techniques de l'appareil s'annoncent en effet musclées. Abandonnant son nom de code Beyond, il serait compatible avec le réseau de nouvelle génération 5G. Samsung l'aurait équipé d'un écran Super Amoled de 6,7 pouces (contre 6,4 pouces pour le S10+), qui intègre un capteur d'empreintes. Il disposerait aussi d'une grosse batterie de 5000 mAh, de 1 To d'espace de stockage, de 10 Go de mémoire vive et d'un total de six capteurs photo: quatre à l'arrière et deux à l'avant. La partie intelligence artificielle, qui permet d'automatiser des actions du téléphone et d'adapter ses performances en fonction des routines de l'utilisateur, est présentée comme l'«arme secrète» de ces appareils, par le site.

Sa commercialisation devrait avoir lieu le 29 mars prochain en Corée du Sud, soit quelques jours après la sortie probable des Galaxy S10, S10 Lite et S10+, le 8 mars. Il n'est pas précisé si d'autres pays seraient aussi concernés par le lancement du Galaxy S10 X. Quant à son prix, il serait compris entre 1,6 et 1,8 millions de wons (entre environ 1 242 et 1402 euros). Pour en savoir plus, rendez-vous est pris au 20 février, date à laquelle Samsung pourrait aussi lever le voile sur son smartphone pliable.

(L'essentiel/man)